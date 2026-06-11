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11 Iunie 2026, 14:26
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Aeroportul din Hamburg a fost paralizat după ce o persoană neautorizată a pătruns într-o zonă restricționată

În această dimineață, la aeroportul din Hamburg a avut loc o operațiune polițienească. O persoană aflată în Terminalul 2 a activat un buton de urgență de pe o ușă, obținând acces neautorizat în zona de securitate.

Aeroportul din Hamburg a fost paralizat după ce o persoană neautorizată a pătruns într-o zonă restricționată.
Aeroportul din Hamburg a fost paralizat după ce o persoană neautorizată a pătruns într-o zonă restricționată.

Deși infractorul a fost rapid reținut și se află acum în secția de poliție din incinta aeroportului, autoritățile au decis să efectueze o verificare completă a zonei de control.

Un reprezentant al poliției a declarat că toți pasagerii au fost nevoiți să părăsească zona din spatele controlului de securitate. Pasagerii aflați deja la bordul avioanelor au trebuit, de asemenea, să debarce.

Pasagerii sunt informați prin sistemul de sonorizare că, deocamdată, avioanele din Hamburg nu pot decola. Terminalul este aglomerat, iar mulți călători încep să-și piardă răbdarea.

„Sunt îngrijorat că voi pierde zborul cu escală. Tot ce voiam era să plec în vacanță”, s-a plâns unul dintre pasagerii nemulțumiți.

Momentan nu se știe cât va dura închiderea zonei de control. După cum arată panoul de zbor, întârzierile zborurilor ajung până la trei ore.

Sursă
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