Adversarul lui Starmer pregătește deja programul pentru primele 100 de zile în funcția de premier.

Despre acest lucru au declarat pentru Politico trei persoane care au lucrat cu primarul din Greater Manchester, transmite eurointegration.com.ua.

Potrivit a doi dintre ei, planul se află în stadiu incipient de elaborare, dar cel mai probabil va include reforme ale sistemului învechit de protecție socială din Anglia.

Unul dintre interlocutori a adăugat că discuțiile privind includerea în plan a măsurilor pentru rezolvarea problemei creșterii facturilor la energie pentru gospodării continuă.

Acest plan reflectă seriozitatea cu care apropiații lui Burnham, fost ministru în timpul guvernării lui Tony Blair, privesc perspectiva ca acesta să devină al șaptelea prim-ministru din 2016 până în prezent.

Apropiații lui Burnham lucrează în paralel atât la campania pentru alegerile parțiale, pentru a învinge partidul lui Nigel Farage, Reform UK, cât și la un plan național de guvernare din Downing Street.

O a patra persoană care a lucrat cu Burnham a spus că sunt „destul de îngrijorați” că până acum s-a făcut prea puțin la nivel guvernamental în ceea ce privește politica, deși au menționat că mai este timp. „Dacă nu faci lucrurile cum trebuie, Nigel Farage va deveni prim-ministru”, au adăugat ei.

Marți, Partidul Laburist l-a desemnat oficial pe Burnham drept candidat pentru alegerile parțiale din iunie în circumscripția Makerfield din nord-vestul Angliei. Dacă va învinge Reform UK și va deveni deputat, Burnham va avea dreptul să concureze cu Keir Starmer pentru conducerea Partidului Laburist și are toate șansele să câștige și să devină noul prim-ministru al Regatului Unit.