meduza.io
2 Iunie 2026, 12:59
6 012
Administrația Trump intenționează să desființeze sistemul de monitorizare a oceanelor

Administrația Trump renunță la sistemul de monitorizare a oceanelor în valoare de 368 milioane de dolari, creat pentru supravegherea mediului de coastă, a ecosistemelor marine și a curenților care influențează clima.

Sistemul de monitorizare a fost lansat în 2016 în cadrul programului Ocean Observatories Initiative. Conducătorul său, Jim Edson, spunea că este „cel mai avansat sistem permanent de observare a oceanului din lume”. Datele sale au fost folosite pentru a studia modul în care oceanul absoarbe gazele cu efect de seră din atmosferă, cum influențează schimbările de temperatură a apei pescuitul și pot semnala schimbări climatice majore, precum și pentru analiza inundațiilor costiere de pe coasta de est a SUA. În plus, rețeaua de instrumente de măsurare a permis oamenilor de știință să obțină date de la distanță, fără a efectua expediții complicate, periculoase și costisitoare pe mare, scrie meduza.io, citând nytimes.com.

Fundația Națională pentru Știință a SUA a anunțat că în iunie va trimite nave pentru demontarea a peste 900 de instrumente adânci instalate la țărmul mai multor state, precum și în Marea Irminger – zona dintre Groenlanda și Islanda. Demontarea echipamentului poate dura până la 15 luni. În același timp, senzorii seismici amplasați în jurul unui vulcan submarin activ de la țărmul statului Oregon vor continua să funcționeze cel puțin până în 2028.

Potrivit lui Craig McLean, care a fost șef interimar al cercetării științifice la Administrația Națională Oceanică și Atmosferică a SUA în primul mandat prezidențial al lui Trump, această decizie se înscrie în linia generală de acțiune a administrației actuale, care „nu înțelege valoarea și importanța științei”. „Demontând un astfel de sistem, SUA se retrag din nou pe plan secund în leadership-ul științific mondial”, spune el.

Inițial, sistemul de monitorizare a oceanului a fost proiectat să funcționeze timp de 25 de ani. Costul anual de întreținere a rețelei de instrumente de măsurare era de aproximativ 48 de milioane de dolari. Administrația Trump a încercat de mai multe ori să închidă programul, propunând reducerea finanțării cu 80%, însă Congresul SUA s-a opus de fiecare dată și a restabilit finanțarea.

meduza.io
