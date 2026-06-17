Administrația Trump discută despre „însoțirea VIP” a petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz.

Administrația Donald Trump discută măsuri pentru reluarea tranzitului petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz, inclusiv ideea unei „însoțiri VIP” contra cost, asigurată de nave ale Marinei SUA.

Potrivit Politico, care citează surse, autoritățile încearcă să convingă proprietarii de nave să revină la ruta obișnuită, în ciuda riscurilor persistente.

Conform publicației, discuțiile au loc pe fondul îngrijorărilor companiilor de navigație și asigurătorilor: majoritatea tranzitelor prin strâmtoare nu sunt în prezent acoperite de asigurări. Printre măsurile luate în considerare se numără stimularea companiilor de asigurări și posibila utilizare a Legii privind producția de apărare pentru a le obliga să ofere acoperire. Anterior, Casa Albă a propus o „asigurare politică” în valoare de 20 de miliarde de dolari, însă inițiativa nu a primit un răspuns larg.

Sursele Politico menționează că una dintre idei este trecerea accelerată prin strâmtoare contra cost, cu escortă militară. „Se vorbește despre o trecere accelerată a controlului însoțită de militari – de exemplu, ca și cum nava dumneavoastră ar avea un permis VIP”, a declarat unul dintre interlocutori. Casa Albă a afirmat, totodată, că se așteaptă la o restabilire rapidă a fluxului liber de resurse energetice, iar declarațiile surselor anonime le-a numit „speculații nefondate”.

Situația din jurul strâmtorii s-a tensionat după atacurile Iranului asupra navelor, ca răspuns la loviturile SUA și Israelului. Potrivit Kpler, la intrarea în strâmtoare se află aproximativ 500 de nave, inclusiv peste 200 de petroliere. În ciuda începerii negocierilor între SUA și Iran și a scăderii prețului petrolului la 75 de dolari pe baril, traficul prin această rută esențială pentru comerțul mondial rămâne limitat.