Acuzarea a încheiat interogatoriul lui Netanyahu după 1,5 ani de audieri.

Acuzarea a încheiat interogatoriul prim-ministrului Israelului, Benjamin Netanyahu, după 1,5 ani de audieri.

„Interogatoriul încrucișat al lui Netanyahu în proces s-a încheiat. În ultimele zile, acuzarea a examinat „dosarul 2000”, în care a fost implicat și omul de afaceri Noni Mozes. În timpul audierilor, premierul a lansat critici dure la adresa editorului ziarului „Yedioth Ahronoth”, numindu-l „un rival politic” și folosind celebra expresie: „Ține-ți prietenii aproape, iar dușmanii și mai aproape”, transmite ynet.co.il.

Ședința privind dosarele penale împotriva lui Netanyahu, programată pentru 16 iunie, va avea loc într-un format redus din motive de securitate.

În decembrie 2024, la Curtea Districtuală din Tel Aviv au început audierile în dosarele vechi împotriva premierului israelian. Politicianul este investigat în mai multe dosare penale. Cele mai grave acuzații de luare de mită sunt formulate în așa-numitul „dosar 4000”, privind lobby-ul intereselor celui mai mare grup de telecomunicații din țară, „Bezeq”, în schimbul unei atitudini pozitive față de Beniamin Netanyahu pe portalul de știri controlat de companie, Walla. Acuzațiile de fraudă și înșelăciune a încrederii publice sunt formulate împotriva lui Netanyahu în dosarele „2000” și „1000”. Dosarul „1000” se referă la suspiciuni privind primirea de cadouri scumpe de către politician de la producătorul hollywoodian Arnon Milchan.

În „dosarul 2000” este vorba despre încercările premierului de a negocia cu proprietarul uneia dintre cele mai mari grupuri media din țară, „Yedioth Ahronoth”, o acoperire favorabilă a activității șefului guvernului. Netanyahu a susținut anterior că scopul acestor acuzații este înlăturarea sa de la conducerea guvernului.

În decembrie 2025, Beniamin Netanyahu, în timpul unei discuții cu președintele SUA, Donald Trump, a cerut ajutor pentru obținerea grațierii din partea președintelui israelian Itzhak Herzog. Totuși, Trump nu a promis acest lucru.