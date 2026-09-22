Actorul Arnaud Denis a ales eutanasia în Belgia: Am pus capăt violenței medicale.

Actorul și regizorul Arnaud Denis, devenit invalid în urma montării unui implant antiherniar, a recurs la eutanasie în Belgia la vârsta de 43 de ani, pentru a pune capăt suferințelor sale.

Despre aceasta a declarat avocatul său, maestrul Philippe Courtois.

„Decizia lui Arnaud Denis a fost luată după consultări cu trei medici din Namur. Corpul său nu-l mai susținea, nu-l mai putea controla. Moartea lui Arnaud Denis a fost consecința acelor dureri insuportabile pe care le-a îndurat timp de multe luni”, a adăugat el, transmite euronews.com.

Arnaud Denis, cunoscut, printre altele, pentru montările „Legăturilor periculoase” și „Femeilor savante”, suferea încă din 17 iulie 2023, când, după o operație de hernie inghinală dreaptă, i-a fost implantată o proteză din polipropilenă.

Această operație i-a provocat numeroase efecte secundare, obligându-l în cele din urmă să îndepărteze implantul în SUA, în aprilie 2024.

Actorul a fost diagnosticat cu encefalomielită mialgică pe fondul sindromului ASIA (reacție inflamatorie asociată expunerii la un adjuvant). Se presupune că implantul a provocat o inflamație persistentă și a dus la dereglarea sistemului său imunitar.

„Nu mai pot ieși din casă, nu am viață socială, nu mai am deloc viață. Nu mi-a mai rămas nimic din ceea ce constituie demnitatea vieții umane. Și devine din ce în ce mai rău. Trăiesc ca un bolnav de cancer în stadiu terminal. Medicii nu-mi mai pot oferi nimic”, povestea el la începutul anului 2026, într-un interviu acordat publicației Dauphiné Libéré.

Omul știe în adâncul sufletului când este condamnat

La 5 ianuarie 2026, Arnaud Denis a depus o plângere la departamentul pentru sănătate publică din cadrul Parchetului din Paris pentru „vătămare corporală involuntară”, însă la sfârșitul lunii august aceasta a fost clasată fără urmări „din lipsa unor indicii suficiente privind existența unei infracțiuni”.

Neavând altă posibilitate de a pune capăt suferințelor sale, actorul spunea la începutul anului: „Omul știe în adâncul sufletului când este condamnat”. La 18 martie, Arnaud Denis a fost internat într-o secție de îngrijiri paliative a unui spital belgian, în așteptarea aprobării cererii sale de eutanasiere.

Avocatul său a calificat cele întâmplate drept „un scandal sanitar tăcut”, declarând că „mii de pacienți” „sunt expuși unor implanturi cu grad ridicat de risc, fără informații clare și consimțământ informat, suferă complicații medicale grave, dintre care majoritatea sunt ireversibile”.

„Compania Medtronic, într-o scrisoare adresată domnului Arnaud Denis, a recunoscut că implantarea dispozitivelor pentru consolidarea peretelui abdominal poate provoca dureri postoperatorii cronice și acute, un efect secundar menționat în instrucțiunile de utilizare ale produsului Dextile, destinate profesioniștilor din domeniul medical. Totuși, aceste instrucțiuni sunt adresate specialiștilor, nu pacienților, care nu primesc nicio informație”, a precizat avocatul Philippe Courtois.

Arnaud Denis a creat un colectiv numit „Victimele franceze ale protezelor pentru hernie”, care adună pe rețelele sociale sute de mărturii ale persoanelor care s-au confruntat cu efectele secundare ale implanturilor pentru hernie.