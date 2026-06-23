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23 Iunie 2026, 15:38
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Activitatea centralei nucleare Golfech din Franța, suspendată din cauza caniculei

În această noapte, centrala nucleară Golfech din Franța și-a suspendat activitatea din cauza caniculei.

Activitatea centralei nucleare Golfech din Franța, suspendată din cauza caniculei.
Activitatea centralei nucleare Golfech din Franța, suspendată din cauza caniculei.

Această centrală nucleară are două reactoare, fiecare cu o putere de 1,3 GW. Primul reactor este oprit pentru întreținere preventivă din luna martie. Funcționarea celui de-al doilea a fost întreruptă pe 22 iunie, la ora 23:45, ora locală. Măsura a fost luată din cauza creșterii anticipate a temperaturii apei în râul Garonne, de unde provine apa pentru răcirea reactoarelor. Se așteaptă ca astăzi temperatura apei să depășească 28°C, scrie sudouest.fr.

În prezent, centrala este practic oprită, notează publicația. Compania operator EDF, din cauza caniculei din Franța, ia în considerare reducerea producției la alte centrale electrice din regiunea Auvergne-Rhône-Alpes. Creșterea temperaturii apei în râuri poate determina EDF să reducă sau chiar să oprească complet producția de energie electrică pentru a evita încălzirea suplimentară a corpurilor de apă, precizează Sud Ouest.

Bloomberg a scris că EDF discută instalarea unor turnuri suplimentare de răcire la unele reactoare nucleare, ca răspuns la încălzirea globală. Prima astfel de locație ar putea fi centrala nucleară Golfech din sudul Franței. Compania estimează că, dacă problema schimbărilor climatice va fi ignorată, până în 2050 pierderile anuale în volumul de generare a energiei electrice la centralele nucleare franceze vor ajunge la 1,5%.

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