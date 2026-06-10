Achiziționarea unei locuințe în Spania necesită peste opt ani de salariu integral.

Această cifră indică o deteriorare bruscă a accesibilității locuințelor comparativ cu anul precedent. În doar 12 luni, efortul necesar a crescut cu încă 16 salarii lunare: de la 7,1 ani în 2024 la 8,4 ani în 2025, transmite euronews.com.

În spatele acestei deteriorări stă decalajul tot mai mare dintre salarii și prețurile locuințelor. În timp ce salariile oferite în 2025 au crescut cu doar 1%, prețul locuințelor de pe piața secundară a sărit cu 20,5%, ajungând la un nivel mediu de 2.879 euro pe metru pătrat.

„Spania traversează cea mai gravă criză a accesibilității locuințelor din istoria sa. Niciodată cetățenii nu au fost nevoiți să aloce atât de mulți ani de salariu pentru a cumpăra o casă”, spune Maria Matos, directoarea departamentului de cercetare și purtătoare de cuvânt a Fotocasa.

Madrid și Insulele Baleare: cele mai inaccesibile piețe

Diferențele teritoriale rămân în continuare foarte vizibile. Insulele Baleare sunt comunitatea autonomă unde este cel mai greu să cumperi o locuință. Aici, un locuitor trebuie să aloce pentru cumpărarea unui apartament tipic toate veniturile sale pe o perioadă de 15,1 ani, adică 181 de salarii lunare.

La o distanță apropiată se află Madrid, unde pentru achiziția unei locuințe este necesar echivalentul a 15 ani de salariu. În plus, acesta este regiunea unde situația s-a înrăutățit cel mai mult în 2025: timpul necesar pentru cumpărarea unei locuințe a crescut cu încă 34 de luni față de anul precedent.

Pragul de zece ani de venituri este depășit și în Insulele Canare și Țara Bascilor, iar Catalonia se apropie de această limită – 9,4 ani. La polul opus se află Castilia-La Mancha și Extremadura, unde achiziția unei locuințe necesită aproximativ patru ani de venit brut.

La nivel de provincii, clasamentul este din nou condus de Insulele Baleare – aici pentru cumpărarea unei locuințe sunt necesari 15,1 ani de venituri. Urmează Madrid (15 ani), Malaga (12,9 ani), Gipuzkoa (11,7 ani), Santa Cruz de Tenerife (11,3 ani) și Barcelona (10,2 ani).

În schimb, Jaén este cea mai accesibilă provincie din țară. Locuitorilor săi le ajung trei ani întregi de salariu brut pentru a cumpăra un apartament de 80 de metri pătrați. De asemenea, se remarcă favorabil Ciudad Real, Teruel, Toledo, Zamora și Ávila, unde efortul necesar rămâne sub patru ani.

Potrivit studiului, doar în 17 provincii spaniole se poate achiziționa o locuință alocând pentru aceasta mai puțin de cinci ani întregi de salariu brut.

Decalajul tot mai mare dintre salarii și prețul locuințelor

Autorii raportului avertizează că creșterea salariilor nu ține pasul cu scumpirea imobilelor. „Creșterea de 1% înregistrată în 2025 este mult în urma majorării prețurilor locuințelor”, subliniază Monica Perez, directoarea de comunicare și cercetare la InfoJobs. Potrivit acesteia, acest decalaj obligă cetățenii să aloce tot mai mulți ani de muncă și economii pentru a-și procura o locuință proprie.

Studiul concluzionează că locuințele devin treptat tot mai inaccesibile pentru puterea de cumpărare a gospodăriilor, în special pe piețele cele mai supraîncălzite, unde efortul necesar pentru achiziția unei case este aproape dublu față de nivelul național.