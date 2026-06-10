Achizițiile de valoare mare în UE nu vor mai putea fi efectuate fără identificarea cumpărătorului.

Procedura completă de identificare va fi necesară pentru tranzacțiile care depășesc 10.000 de euro, scrie Gazeta Prawna, transmite unian.net.

Pentru operațiunile în numerar în sumă de la 3.000 de euro va fi obligatorie și procedura simplificată CDD (Customer Due Diligence) de verificare a clientului. În practică, companiile vor putea solicita cumpărătorului să furnizeze numărul RNOKPP (Numărul de înregistrare al cardului de evidență fiscală), adică codul fiscal personal, sau numărul contului bancar.

Noile reguli prevăd că simplul fapt al efectuării unui transfer din contul bancar nu va confirma automat proveniența legală a fondurilor. Modificările vor intra în vigoare la mijlocul lunii iulie 2027.

Noile norme se vor aplica, printre altele, vânzătorilor de automobile, intermediarilor imobiliari, galeriilor de artă, caselor de licitații, furnizorilor de servicii legate de criptomonede, platformelor de crowdfunding și unor companii de credit. Prin urmare, achiziționarea unui automobil, a unui ceas de lux, a unei opere de artă sau a unei proprietăți imobiliare în sumă ce depășește 10.000 de euro va fi însoțită de identificarea obligatorie a clientului.

Deși sarcina principală a noilor obligații va reveni antreprenorilor, consecințele modificărilor le vor resimți și consumatorii care efectuează tranzacții de valori mari, deoarece vor trebui să treacă prin verificări suplimentare.

Regulamentul privind combaterea spălării banilor AML (Anti-Money Laundering) va fi aplicat în toate țările UE. Scopul reformei este uniformizarea regulilor de combatere a spălării banilor și limitarea posibilităților de finanțare a terorismului pe întreg teritoriul blocului. Autoritățile de reglementare ale UE urmăresc eliminarea discrepanțelor dintre sistemele naționale de control, care au fost folosite de grupările infracționale pentru a ascunde proveniența fondurilor.

Experții subliniază că pentru mulți antreprenori aceasta va fi cea mai mare schimbare organizatorică din ultimii ani. Companiile care până acum nu au avut experiență cu proceduri complexe de identificare a clienților vor trebui să implementeze soluții tehnologice, să pregătească documentația și să instruiască angajații. O parte dintre antreprenorii din afara sectorului financiar vor avea aproximativ un an pentru a-și adapta procedurile la noile cerințe.