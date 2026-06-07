Despre aceasta a scris Goncearenko pe canalul său de Telegram, comentând declarația șefului Kremlinului, Vladimir Putin, făcută în timpul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, transmite unian.net.

Potrivit deputatului, Putin, răspunzând la scrisoarea lui Zelenski, a menționat pentru prima dată vizita la Kiev a unuia dintre oamenii de afaceri ruși. Liderul rus a declarat că oligarhul ar fi sosit în capitala ucraineană la invitația președintelui Ucrainei și a vizitat reședința acestuia pe 21 mai.

Goncearenko susține că o astfel de întâlnire ar fi putut avea loc cu adevărat. Conform informațiilor sale, este vorba despre Roman Abramovici. Deputatul a mai afirmat că omul de afaceri rus ar fi venit la Kiev pentru a se întâlni cu Zelenski și pentru a transmite informații între părțile ucraineană și rusă.

Amintim că ministrul de Externe al Ucrainei, Andrei Sibiha, a declarat că refuzul președintelui rus de a purta negocieri directe cu președintele Ucrainei va avea consecințe negative pentru ruși. Ministrul afirmă că liderul rus și-a pierdut șansa de a ieși din acest război eșuat pentru el.

Cu câteva zile în urmă, Zelenski a scris prima scrisoare deschisă către Putin de la începutul războiului la scară largă. În aceasta, liderul ucrainean face apel la încheierea războiului și la trecerea la negocieri directe la nivel de lideri. Zelenski a amintit că acum 26 de ani ucrainenii aveau o părere pozitivă despre liderul Kremlinului, însă, după cum a spus el, „acesta este deja în trecut”.