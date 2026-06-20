A murit regizorul serialelor „Friends” și „The Big Bang Theory”, James Burrows.

Coautor al serialului „Cheers” și regizor al serialelor „Friends” și „The Big Bang Theory”, James Burrows a murit pe 19 iunie, la vârsta de 85 de ani, a anunțat agentul său, Rick Rosen.

La 86 de ani a decedat regizorul american al serialelor „Friends” și „The Big Bang Theory”, James Burrows, relatează New York Times, citându-l pe agentul său Rick Rosen.

Agentul a confirmat publicației decesul regizorului, dar nu a precizat locul și cauza acestuia.

„James Burrows, care a definit genul comediei de situație la televizor, creatorul serialului „Cheers” și regizorul a peste 1.000 de episoade din acest show, precum și al altor clasice ale televiziunii, cum ar fi „The Mary Tyler Moore Show”, „The Bob Newhart Show”, „Taxi”, „Frasier”, „Friends” și „The Big Bang Theory”, a murit vineri”, se arată în publicație.

„Mulțumesc, Jimmy. Adică, pentru tot...”, a scris pe Instagram (deținută de corporația Meta, recunoscută în Rusia ca organizație extremistă și interzisă) actrița Lisa Kudrow, care a interpretat rolul Phoebe în „Friends”, publicând o fotografie cu regizorul.

James Burrows s-a născut în 1940 în Los Angeles, copilăria și-a petrecut-o în New York, scrie BBC. După câțiva ani de muncă în televiziune, Burrows a devenit coautor și unul dintre regizorii principali ai serialului „Cheers” – un show care a devenit un succes în anii 1980 în SUA și Marea Britanie.

În peste jumătate de secol în industrie, el a regizat peste 1.000 de episoade de comedii TV, printre care „Friends”, „The Big Bang Theory”, „Will & Grace” și alte proiecte. De-a lungul anilor, a fost nominalizat de 48 de ori la premiile Emmy pentru prime-time, a câștigat 11 statuete, precum și cinci premii ale Sindicatului Regizorilor din SUA (DGA). În 2015, DGA i-a acordat premiul pentru contribuția sa la regia televiziunii.