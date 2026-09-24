A murit actrița Marina Vlady.

Văduva lui Vladimir Vîsoțki avea 88 de ani. Moartea Marinei Vlady a fost anunțată de familia sa.

Cauza morții actriței nu este precizată, transmite meduza.io.

Marina Vlady s-a născut în 1938, lângă Paris, în familia emigrantului rus Vladimir Poliakov-Baidarov. A apărut pentru prima dată într-un film la vârsta de 11 ani. Ulterior, a jucat în numeroase filme italiene, iar în 1963 a primit premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul de Film de la Cannes.

Primul soț al Marinei Vlady a fost regizorul francez Robert Hossein, cel de-al doilea — aviatorul Jean-Claude Brouillet, iar între 1970 și 1980 Vlady a fost căsătorită cu Vladimir Vîsoțki, pentru care a devenit ultima soție. După moartea lui Vîsoțki, Marina Vlady s-a căsătorit pentru a patra oară — cu medicul oncolog francez Léon Schwartzenberg.