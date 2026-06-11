A fost identificat factorul care a încetinit negocierile dintre Washington și Teheran.

Despre aceasta informează agenția Bloomberg, citând surse informate, transmite media.az.

Potrivit acestora, propunerile părții americane sunt transmise oficialilor iranieni prin canale diplomatice ocolitoare, adesea prin curieri, pentru a nu dezvălui locația liderului suprem al Iranului. În țară se teme de o tentativă de asasinat asupra lui Khamenei, motiv pentru care locul său de reședință este ținut în strictă secret.

Situația este complicată și de conexiunea instabilă în condiții de război – unele mesaje pe WhatsApp, se menționează, ajungeau la destinatar abia după două zile. În plus, cursul negocierilor depinde de cât de eficient vor transmite reprezentanții pakistanezi inițiativele și răspunsurile SUA – atât telefonic, cât și personal la Teheran – înainte de a trimite curierii.

Totodată, sursele au confirmat că trimisul special al președintelui american Steve Witkoff și ministrul de Externe al Iranului Abbas Araghchi mențin o legătură directă.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a declarat că textul memorandumului de înțelegere dintre Iran și SUA este agreat în punctele principale. Despre aceasta informează canalul de televiziune Press TV.

„În ceea ce privește formulările, textul este practic agreat în punctele sale principale. Problema constă în faptul că poziția contradictorie a SUA a cauzat întotdeauna întreruperi în acest proces”, a declarat diplomatului.

Publicația Axios, citând surse, susține că partea iraniană a aprobat deja acordul la nivel înalt, iar acesta așteaptă aprobarea liderului suprem Mojtaba Khamenei.

Anterior, Baghaei a calificat drept speculative afirmațiile președintelui SUA Donald Trump despre semnarea iminentă a unui acord de pace, subliniind că „nimic nu este încă agreat definitiv”. El a menționat că Washingtonul și-a schimbat poziția de mai multe ori în ultimele luni, încălcând de mai multe ori regimul de încetare a focului.

Joi, Trump a declarat că acordul ar putea fi semnat chiar în acest weekend. Potrivit lui, acest lucru s-ar putea întâmpla în Europa, în prezența vicepreședintelui JD Vance. El a afirmat că RII în memorandum se va angaja să nu urmărească obținerea armelor nucleare. Parte a înțelegerii va fi și ridicarea blocadei maritime impuse acesteia.

Anterior în aceeași zi, liderul american a anunțat anularea atacurilor planificate asupra republicii islamice, deoarece discuțiile cu RII au trecut la cel mai înalt nivel și au fost aprobate de conducerea țării.