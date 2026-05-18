meduza.io
18 Mai 2026, 09:50
A fost achitată cauțiunea pentru Andrei Ermak: Acum va putea fi eliberat din arest preventiv

Fostul șef al Biroului Președintelui Ucrainei, Andrei Ermak, ar putea fi eliberat din arestul preventiv. Pentru el a fost achitată o cauțiune de 140 milioane de grivne.

Ermak a fost plasat în arest preventiv joi, 14 mai. Instanța i-a stabilit o cauțiune în valoare de 140 de milioane de grivne. Fostul șef al Biroului Președintelui Ucrainei a declarat că nu are o astfel de sumă, dar avocații săi vor încerca să o adune, relatează meduza.io.

Până vineri seara, 15 mai, nu s-a reușit adunarea întregii sume de cauțiune. Din acest motiv, Ermak a petrecut weekendul în arest preventiv – Curtea Anticorupție Superioară a Ucrainei, care trebuie să ia decizia privind eliberarea sa pe cauțiune, nu a lucrat sâmbătă și duminică.

Andrei Ermak este suspectat în dosarul privind legalizarea a 460 de milioane de grivne (10 milioane de dolari) în construcția complexului de lux „Dinastia” din apropierea Kievului. El nu își recunoaște vina.

Sursă
meduza.io logomeduza
