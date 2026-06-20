A doua dronă, descoperită pe o plajă din Turcia în decurs de cinci zile.

Drona a fost adusă de valuri pe plaja Chakraz. Drona anterioară a fost găsită pe 14 iunie pe plaja din zona Kurukașile, provincia Bartın. Apartenența ambelor drone nu a fost stabilită.

O dronă a fost descoperită în zona Amasra, pe plaja Çakraz din orașul turcesc Bartın, informează Sözcü și Hürriyet.

Potrivit Sözcü, drona a fost adusă de valuri.

Angajații jandarmeriei care au ajuns la fața locului au stabilit că drona nu avea muniție, scrie IHA. Potrivit agenției, drona a fost găsitî pe 19 iunie, la ora 16:00.

Originea dronei nu a putut fi stabilită, iar pentru expertiză acesta a fost trimis la Ankara. Conform IHA, drona găsită pe plaja Çakraz este similară cu cea descoperită pe 14 iunie pe plaja Kaspysuyu.

„Drona, care a stat mult timp în apă și a fost găsită în stare fragmentată, a fost fabricată din polistiren”, se arată în publicație.

Potrivit IHA, drona anterioară a fost descoperită pe 14 iunie pe litoralul districtului Kurucașile din provincia Bartın, pe plaja Kaspysuyu. Atunci, angajații jandarmeriei au evacuat turiștii și au intensificat măsurile de securitate în zona adiacentă. Apartenența dronei nu a fost stabilită nici până acum.

Incidente similare au fost înregistrate anterior în regiune. În martie, localnicii au găsit în apropierea orașului Ordu, pe litoralul Mării Negre, o ambarcațiune fără pilot. IHA a scris că, după examinare, aceasta va fi distrusă.