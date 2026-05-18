500 de atacuri cibernetice asupra Eurovisionului, înregistrate în Austria.

Încercările de sabotaj digital nu au avut succes datorită măsurilor complexe de securitate adoptate, a declarat luni, 18 mai, șeful Poliției Federale din Austria, Michael Takacs, transmite dw.com.

Printre altele, atacuri serioase au fost îndreptate împotriva site-ului oficial al „Eurovision”, precum și asupra sistemului de acces la locul desfășurării acestuia. Infractorii au încercat să perturbe funcționarea diferitelor sisteme, să le încetinească sau să le scoată complet din funcțiune, a declarat Takacs într-o conferință de presă la Viena. Totodată, el nu a oferit date privind identitatea presupuselor persoane implicate și posibilele lor motive.

La rândul său, ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, a menționat că autoritățile austriece au reușit să asigure desfășurarea pașnică a festivalului. În timpul semifinalelor și finalei „Eurovision”, precum și în locurile de vizionare în masă a transmisiunilor live și în timpul demonstrațiilor legate de concurs, nu au fost înregistrate incidente grave, se mai precizează.

Pentru asigurarea securității zecilor de mii de persoane care au participat la evenimentele „Eurovision”, au fost mobilizați aproximativ 3.500 de angajați ai poliției austriece, precum și unități speciale de poliție din Bavaria vecină, au anunțat autoritățile austriece de Interne.

Printre altele, serviciile speciale au monitorizat și rețelele sociale. Pe parcursul săptămânii „Eurovision” au fost observate semne ale unei „polarizări și radicalizări” crescânde a atitudinilor, concursul fiind însoțit de demonstrații împotriva participării Israelului, a declarat secretarul de stat pentru securitate națională, Jörg Leichtfried.

Cu puțin timp înainte de începerea spectacolului final, pe 16 mai, au fost reținuți 14 activiști pro-palestinieni cu fețele acoperite, care au refuzat să înceteze acțiunea de protest, despre care autoritățile nu fuseseră informate în prealabil. În ciuda solicitărilor poliției, demonstranții au refuzat să oprească acțiunea. În total, în legătură cu desfășurarea „Eurovision” au fost reținute 16 persoane, inclusiv o persoană care a încercat să pătrundă prin gardul din jurul sălii de concerte.

La finala „Eurovision” din 16 mai de la Viena, o victorie surprinzătoare a obținut cântăreața Dara din Bulgaria cu piesa „Bangaranga”. Ea i-a devansat net pe principalii favoriți ai caselor de pariuri - duetul finlandez format din violonista Linda Lampenius și cântărețul Pete Parkkonen și Delta Goodrem din Australia. Pe locul doi s-a clasat interpretul din Israel, Noam Bettan.