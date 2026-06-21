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21 Iunie 2026, 11:00
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5 persoane, rănite în Scoția în urma unui atac comis de un bărbat înarmat cu un topor în apropierea unei moschei

În capitala Scoției, un bărbat înarmat cu un topor a atacat mai multe persoane în apropierea unei moschei, rănind cinci oameni. Agresorul a comis o serie de atacuri înainte de a fi reținut de poliție.

5 persoane, rănite în Scoția în urma unui atac comis de un bărbat înarmat cu un topor în apropierea unei moschei.
5 persoane, rănite în Scoția în urma unui atac comis de un bărbat înarmat cu un topor în apropierea unei moschei.

Cinci persoane au fost rănite în urma unui atac comis de un bărbat în apropierea unei moschei din Edinburgh. Atacatorul este un scoțian în vârstă de 36 de ani, înarmat cu un topor. Potrivit BBC, sâmbătă, 20 iunie, acesta a fost reținut, transmite dw.com.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 19 iunie într-un parc din apropierea moscheii Brumhaus, în vestul orașului. Ulterior, bărbatul a provocat pagube la o stație PECO: a deteriorat o mașină, spargând geamurile acesteia, și a distrus ușa unei pizzerii.

Persoanele rănite au suferit leziuni ușoare și medii. Printre acestea se numără doi tineri de 22 de ani, precum și persoane cu vârstele de 24, 27 și 39 de ani. Se menționează că o parte dintre răniți sunt musulmani.

Conform datelor preliminare, ancheta ia în calcul varianta unui atac motivat de xenofobie. La investigație participă unități specializate în combaterea terorismului, însă concluziile finale privind motivațiile nu au fost încă stabilite.

Prim-ministrul Scoției, John Swinney, a declarat că este profund îngrijorat de cele întâmplate, subliniind că în țară „nu este loc pentru violență, rasism și intoleranță”.

5 persoane, rănite în Scoția în urma unui atac comis de un bărbat înarmat cu un topor în apropierea unei moschei

5 persoane, rănite în Scoția în urma unui atac comis de un bărbat înarmat cu un topor în apropierea unei moschei

Sursă
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