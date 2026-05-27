5.000 de cetățeni ultra-bogați din Germania controlează peste 27% din averea financiară a țării.

În 2025, numărul persoanelor din Germania cu o avere de peste 100 milioane de dolari a crescut cu aproximativ 1.100, ajungând la 5.000 de persoane. Împreună, acestea dețin aproape 3,4 trilioane de dolari din averea financiară totală a Germaniei, care este de 12,4 trilioane de dolari, transmite bild.de.

BCG explică această creștere prin veniturile de pe piața de capital, în special din acțiuni. Conform prognozei companiei, până în 2030, ponderea persoanelor ultra-bogate în averea financiară a țării ar putea crește până la 29%.

„Concentrarea bogăției la vârf continuă să se accentueze: cei care au mai mult pot să-și diversifice mai larg investițiile și să investească în clase de active mai profitabile, precum acțiunile”, a declarat coautorul studiului, Michael Kalich.

La celălalt pol se află aproximativ 66 milioane de locuitori ai Germaniei cu o avere financiară de sub 250.000 de dolari. Aceștia dețin 35,9% din toate activele financiare.