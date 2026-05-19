459 de copii au murit în Bangladesh din cauza unui focar de rujeolă.

Pe 18 mai au fost înregistrate șase decese noi, dintre care unul a fost confirmat oficial ca fiind legat de rujeolă, iar alte cinci sunt cazuri presupuse, legate de focarul bolii, informează daijiworld.com.

Potrivit Direcției Generale de Sănătate a țării (DGHS), în Bangladesh au fost înregistrate 75 de decese confirmate în laborator cauzate de rujeolă și 384 de cazuri presupuse de deces. Numărul cazurilor confirmate de rujeolă în ultimele 24 de ore a fost de 240, ajungând la 7,7 mii, iar numărul noilor infecții presupuse a fost de 1.274, ajungând la aproximativ 58.000.

Spitalele din întreaga țară se confruntă cu o încărcare semnificativă: din martie au fost internați peste 42 de mii de pacienți cu suspiciune de infecție. Majoritatea celor internați, potrivit autorităților, au fost deja externați. Situația epidemiologică din Dhaka se agravează din cauza demonstrațiilor în care cetățenii cer tragerea la răspundere a oficialilor implicați în eșecurile privind achiziția vaccinurilor.