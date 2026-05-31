416 persoane, reținute în Franța după victoria echipei Paris Saint-Germain în finala Ligii Campionilor.

Cel mai mare număr de persoane - 283 - a fost reținut în capitală, transmite agenția AFP, citând declarația ministrului de Interne al țării, Laurent Nuñez, preluată de dw.com.

Deși finala turneului din acest an a avut loc la Budapesta, Ungaria, în timpul meciului și după acesta, pe străzile orașelor franceze au fost mobilizați aproximativ 22.000 de polițiști, dintre care opt mii au fost desfășurați la Paris. În capitală a fost oprit și traficul tramvaielor, iar mai multe stații de metrou au fost închise. Mai mult, în câteva cartiere a fost suspendat traficul autobuzelor.

Totodată, pe Champs-Élysées s-au adunat aproximativ 20.000 de fani. Ca urmare a confruntărilor cu aceștia, potrivit lui Nuñez, au fost răniți șapte polițiști, unul dintre ei suferind răni grave. Pentru dispersarea mulțimii, forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene. Printre suporterii răniți, conform unei surse Le Figaro din poliție, s-au aflat două tinere - una a fost internată după ce a căzut în Sena, iar cealaltă a fost rănită prin înjunghiere. Participanților la dezordini le-au fost confiscate 24 de torțe și aproximativ 100 de articole pirotehnice.

Suporterii au blocat drumul și au lansat artificii

O parte dintre suporterii au blocat șoseaua de centură a Parisului (Périphérique), paralizând temporar traficul pe aceasta, notează AFP. Potrivit declarațiilor lui Nuñez, citate de ziarul Le Parisien, șoseaua a fost încercată să fie blocată de patru ori fără succes. Totodată, după cum menționează Le Figaro, blocarea drumului a provocat un accident în urma căruia șoferul unui scuter și pasagerul său au suferit răni grave.

În total, la Paris au fost avariate șase automobile și două localuri - o brutărie și un restaurant lângă stadionul „Parc des Princes”, unde PSG își dispută meciurile de acasă. De asemenea, AFP a raportat distrugerea unei stații de autobuz lângă Palatul Elysee. Suporterii au incendiat și biciclete. Daune au fost cauzate infrastructurii și în alte zece orașe franceze, printre care Rennes, Strasbourg, Clermont-Ferrand și Grenoble, unde, potrivit presei, au fost jefuite mai multe magazine.

Măsurile luate din timp nu au prevenit dezordinea și pagubele

Dezordini similare au avut loc la Paris și în alte orașe din Franța și anul trecut, când PSG a câștigat pentru prima dată în istorie Liga Campionilor. Având în vedere acest lucru, autoritățile și antreprenorii s-au pregătit din timp pentru consecințele meciului. De exemplu, vitrinele localurilor au fost protejate cu garduri cu câteva ore înainte de meci.

Nuñez: Parada pe Câmpul de Marte va avea loc pe 31 mai

Potrivit șefului Ministerului de Interne, în ciuda dezordinilor nocturne, festivitățile oficiale prilejuite de victoria PSG în finala Ligii Campionilor împotriva londonezilor de la Arsenal vor avea loc pe 31 mai. Se așteaptă ca la paradă, la care vor participa jucătorii clubului, să participe aproximativ 100.000 de persoane. Ulterior, fotbaliștii vor fi primiți la Palatul Elysee de președintele țării, Emmanuel Macron.