theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
report.az logoreport
10 Iunie 2026, 17:45
2 751
Copiază linkul
Link copiat

30 de persoane, inclusiv copii, au fost rănite în urma coliziunii a două autobuze în Germania

Cel puțin 30 de persoane au fost rănite în urma coliziunii dintre un autobuz de linie și un autobuz școlar în Germania.

30 de persoane, inclusiv copii, au fost rănite în urma coliziunii a două autobuze în Germania.
30 de persoane, inclusiv copii, au fost rănite în urma coliziunii a două autobuze în Germania.

Printre răniți fac parte și copii. Unui copil i se acordă măsuri de resuscitare, transmite report.az.

Accidentul a avut loc în apropiere de Hebertshausen (Bavaria Superioară).

Poliția a menționat că numărul răniților ar putea crește.

Sursă
report.az logoreport
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici