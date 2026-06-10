10 Iunie 2026, 17:45
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30 de persoane, inclusiv copii, au fost rănite în urma coliziunii a două autobuze în Germania
Cel puțin 30 de persoane au fost rănite în urma coliziunii dintre un autobuz de linie și un autobuz școlar în Germania.
Printre răniți fac parte și copii. Unui copil i se acordă măsuri de resuscitare, transmite report.az.
Accidentul a avut loc în apropiere de Hebertshausen (Bavaria Superioară).
Poliția a menționat că numărul răniților ar putea crește.