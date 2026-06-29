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theins.ru logotheins
29 Iunie 2026, 15:48
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29 de persoane au fost rănite, iar alte cinci au murit în urma unui atac rusesc asupra orașului Dnipro

Cinci civili au murit, iar alți 29 au fost răniți în urma unui atac rusesc asupra orașului Dnipro în dimineața zilei de 29 iunie.

29 de persoane au fost rănite, iar alte cinci au murit în urma unui atac rusesc asupra orașului Dnipro.
29 de persoane au fost rănite, iar alte cinci au murit în urma unui atac rusesc asupra orașului Dnipro.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a oferit cifre actualizate, transmite theins.ru.

Un număr similar de victime, 28 de persoane, fusese raportat anterior de autoritățile locale. Șeful Administrației Regionale de Stat Dnipropetrovsk, Alexandr Ganja, a anunțat că numărul răniților crește. Pamenii sunt internați cu traumatisme cranio-cerebrale și răni provocate de schije.

Lovitura a vizat o întreprindere privată, precizează autoritățile locale. Publicația „Suspilne Dnipro” scrie că au fost afectate spațiile de birouri și atelierul de producție. Angajații aflați în birou în momentul atacului au fost răniți. Nu se precizează despre ce întreprindere este vorba și cu ce se ocupă aceasta.

„Întreprinderea este civilă, nu producem nimic strategic aici. Dar lovesc acolo unde doare cel mai tare. Între alarma de atac aerian și explozie a trecut practic un minut, nimeni nu a dovedit să se ascundă”, a declarat pentru „Suspilne” un reprezentant al companiei.

În după-amiaza zilei de 29 iunie, în Dnipro a fost din nou anunțată alarmă aeriană.

29 de persoane au fost rănite, iar alte cinci au murit în urma unui atac rusesc asupra orașului Dnipro

29 de persoane au fost rănite, iar alte cinci au murit în urma unui atac rusesc asupra orașului Dnipro

29 de persoane au fost rănite, iar alte cinci au murit în urma unui atac rusesc asupra orașului Dnipro

Sursă
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