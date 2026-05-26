reuters
26 Mai 2026, 08:56
1 075
25 de persoane suspecte de Ebola au fugit dintr-un spital din Congo

În orașul Mongbwalu din Republica Democrată Congo, cel puțin 25 de persoane au fugit din spitalul unde erau tratați pacienții infectați cu febra Ebola. O persoană aflată în stare critică, cu hemoragie, a murit încercând să fugă.

Evadările au avut loc în două valuri. Pe 23 mai, când localnicii, nemulțumiți că nu li se predau cadavrele rudelor decedate, au incendiat spitalul mobil din orașul Mongbwalu. În acea zi au fugit 18 persoane. Cel puțin unul dintre ei a fost testat pozitiv pentru Ebola. Apoi, pe 24 mai, în urma unor noi tentative de atac, au fugit încă șapte pacienți, scrie reuters.com.

La 24 mai, numărul cazurilor suspectate de febră hemoragică Ebola a depășit 900. Potrivit estimărilor Organizației Mondiale a Sănătății, 202 persoane au murit. Focarul a apărut în provincia Ituri din Republica Democrată Congo. Cazuri izolate au fost înregistrate și în provinciile Kivu de Nord și Kivu de Sud.

reuters
