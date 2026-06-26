26 Iunie 2026, 08:27
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235 de persoane au murit în urma cutremurelor din Venezuela
Ministrul Sănătății din Venezuela, Carlos Alvarado, a declarat că 235 de persoane au murit în urma a două cutremure produse pe 25 iunie. Alte 4.500 de persoane au fost rănite, a adăugat el.
Anterior, președintele Adunării Naționale, Jorge Rodriguez, a raportat 188 de morți și 1.500 de răniți, scrie cnn.com
Pe 25 iunie, în Venezuela au avut loc două cutremure majore, cele mai puternice din ultimii 100 de ani, cu magnitudini de 7,2 și 7,5. Cele mai puternice șocuri s-au resimțit în statul de coastă La Guaira. Autoritățile au raportat cel puțin 250 de clădiri avariate.