235 de persoane au murit în urma cutremurelor din Venezuela

Ministrul Sănătății din Venezuela, Carlos Alvarado, a declarat că 235 de persoane au murit în urma a două cutremure produse pe 25 iunie. Alte 4.500 de persoane au fost rănite, a adăugat el.

235 de persoane au murit în urma cutremurelor din Venezuela.