11 parașutiști și un pilot au murit în urma prăbușirii unui avion în SUA.

Tragedia a avut loc lângă aeroportul Butler din statul Missouri în jurul orei 11:30, ora locală. Potrivit șerifului districtului Bates, Chad Anderson, rudele parașutiștilor au fost martore la prăbușirea avionului la scurt timp după decolare, informează abcnews.com.

Conform șerifului, prăbușirea s-a produs într-un câmp situat pe teritoriul aeroportului.

Postul de televiziune relatează că acest zbor a fost organizat de compania Skydive Kansas City, specializată în sărituri cu parașuta. După cum scrie ABC News, un reprezentant al companiei a confirmat că la bord se aflau 11 parașutiști și pilotul. Acesta și-a exprimat condoleanțele față de rudele victimelor și a asigurat că angajații companiei sprijină poliția în investigarea incidentului.