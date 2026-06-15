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15 Iunie 2026, 09:20
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11 parașutiști și un pilot au murit în urma prăbușirii unui avion în SUA

În SUA, un avion la bordul căruia se aflau parașutiști pregătiți pentru un salt s-a prăbușit. În urma accidentului aviatic, 12 persoane și-au pierdut viața.

11 parașutiști și un pilot au murit în urma prăbușirii unui avion în SUA.
11 parașutiști și un pilot au murit în urma prăbușirii unui avion în SUA.

Tragedia a avut loc lângă aeroportul Butler din statul Missouri în jurul orei 11:30, ora locală. Potrivit șerifului districtului Bates, Chad Anderson, rudele parașutiștilor au fost martore la prăbușirea avionului la scurt timp după decolare, informează abcnews.com.

Conform șerifului, prăbușirea s-a produs într-un câmp situat pe teritoriul aeroportului.

Postul de televiziune relatează că acest zbor a fost organizat de compania Skydive Kansas City, specializată în sărituri cu parașuta. După cum scrie ABC News, un reprezentant al companiei a confirmat că la bord se aflau 11 parașutiști și pilotul. Acesta și-a exprimat condoleanțele față de rudele victimelor și a asigurat că angajații companiei sprijină poliția în investigarea incidentului.

11 parașutiști și un pilot au murit în urma prăbușirii unui avion în SUA

11 parașutiști și un pilot au murit în urma prăbușirii unui avion în SUA

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