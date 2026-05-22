22 Mai 2026, 14:50
1,2 miliarde de persoane din lume suferă de tulburări psihice: Aproape dublu față de acum 30 de ani

Tulburările psihice au devenit cea mai frecventă cauză a problemelor de sănătate, depășind bolile cardiovasculare, cancerul și afecțiunile sistemului musculo-scheletic.

Conform acestor date, din 1990 numărul persoanelor diagnosticate cu cel puțin o tulburare mentală a crescut aproape de două ori până în 2023, scrie dw.com.

Oamenii de știință au analizat datele persoanelor de ambele sexe din 25 de grupe de vârstă, 21 de regiuni și 204 țări și teritorii - cea mai largă acoperire din istorie. Mai frecvent expuse problemelor psihice au fost femeile și tinerii cu vârsta între 15 și 19 ani. Cele mai răspândite diagnostice au fost tulburările de anxietate (creștere cu 47% din 2019) și depresia severă (creștere cu 24%) - vârful creșterii diagnosticului fiind în anii de după pandemia COVID-19.

Analiza arată, de asemenea, că la nivel mondial doar aproximativ 9% dintre persoanele cu depresie severă primesc un tratament minim adecvat. În 90 de țări acest procent este sub 5%, iar doar în câteva țări cu venituri ridicate, precum Australia, Canada și Țările de Jos, tratamentul acoperă peste 30% dintre cei care au nevoie de el.

Sursă
dw.com logodw
