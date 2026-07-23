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23 Iulie 2026, 12:35
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Zi de doliu la Strășeni: Oamenii își iau rămas bun de la familia decedată în accidentul din Grecia

Familia care a decedat într-un cumplit accident în Grecia este condusă pe ultimul drum astăzi, 23 iulie, la Strășeni. Oamenii vin pentru a-și lua rămas bun.

Zi de doliu la Strășeni: Oamenii își iau rămas bun de la familia decedată în accidentul din Grecia.
Zi de doliu la Strășeni: Oamenii își iau rămas bun de la familia decedată în accidentul din Grecia.

Menționăm că automobilul în care se afla familia de patru persoane a intrat frontal într-o autocisternă în Grecia.

Soții și copilul lor de șase luni au murit pe loc în urma accidentului. Fiica lor de șapte ani a fost singura supraviețuitoare. Aceasta a fost supusă la două operații și este conectată la aparatul de ventilație mecanică. Starea ei rămâne critică.

Zi de doliu la Strășeni: Oamenii își iau rămas bun de la familia decedată în accidentul din Grecia

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