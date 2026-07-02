Zeci de percheziții în penitenciarele din Bălți și Soroca: Droguri, telefoane și 4 reținuți.

Angajații organelor de drept, cu sprijinul lucrătorilor din penitenciarele nr. 11 din Bălți și nr. 6 din Soroca, au descoperit o schemă ilegală de colectare a banilor pentru întreținerea organizațiilor criminale.

Potrivit anchetei, acestea erau conduse de așa-numiții „hoți în lege” atât în închisori, cât și în afara lor, transmite politia.md.

În urma operațiunii au fost reținute patru persoane.

Printre cei reținuți în flagrant delict fac parte persoane care colectau direct bani la sfârșitul fiecărei luni, curieri care transportau sumele adunate pentru a le preda în „casa comună” a grupării infracționale (trei dintre aceștia au fost prinși în flagrant în Chișinău în timp ce transmiteau bani și droguri), precum și o persoană dată în urmărire internațională prin Interpol și condamnată într-una dintre țările UE la 15 ani de închisoare.

Banii erau colectați ilegal atât în instituțiile penitenciare, cât și în afara acestora. Scopul principal era finanțarea organizației criminale. De asemenea, fondurile erau folosite pentru hrănirea membrilor grupului infracțional, achiziționarea obiectelor interzise (telefoane, alcool, droguri, organizarea jocurilor de noroc), precum și pentru mituirea angajaților sistemului penitenciar, pentru a permite desfășurarea unor acțiuni ilegale.

Pentru desfășurarea cu succes a operațiunii, forțele de ordine au efectuat, din martie 2025, peste 200 de acțiuni speciale de urmărire penală. Miercuri, cu sprijinul unității speciale Fulger, au avut loc aproximativ 50 de percheziții în închisorile din Bălți și Soroca. Percheziții au fost efectuate și la doi angajați ai Administrației Naționale a Instituțiilor Penitenciare, suspectați de facilitarea transmiterii ilegale a obiectelor interzise în închisori.

În timpul perchezițiilor au fost ridicate peste 300.000 de lei, 2.800 de euro, 100 de dolari SUA, 12 telefoane mobile interzise în locurile de detenție, 10 cartele SIM, două dispozitive pentru consumul de droguri, 14 seringi cu cannabis și un pistol pneumatic „Makarov”. Tot ce a fost ridicat va fi trimis pentru expertiză și comparat cu alte probe din dosarul penal, investigat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Ceilalți patru reținuți sunt considerați autorități criminale printre deținuți și, potrivit anchetei, fac parte dintr-un grup infracțional care acționa în locurile de detenție în cadrul unei organizații criminale ce respectă regulile stabilite de așa-numiții „hoți în lege”. Aceștia au fost plasați în izolatorul de detenție provizorie. În scurt timp, procurorii PCCOCS le vor aduce acuzații. Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, aceștia beneficiază de prezumția de nevinovăție.