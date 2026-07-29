Zeci de moldoveni, „scuturați” de escroci de peste 35 de milioane de lei într-o singură lună.

Peste 35 de milioane de lei au fost furați de la cetățeni doar în luna iulie, prin apeluri telefonice și scheme sofisticate de manipulare psihologică.

Suma uriașă reiese din datele furnizate de Inspectoratul General al Poliției (IGP), care a investigat zeci de cazuri de escrocherie pe parcursul acestei luni, informează Radio Moldova.

Escrocii au continuat să folosească aceleași metode de operare: apeluri telefonice în care se prezentau drept angajați ai băncilor, ai poliției, Serviciului de Informații și Securitate (SIS), ai Băncii Naționale a Moldovei sau ai companiilor de telefonie mobilă.

Escrocii au profitat de frica victimelor, invocând anchete fictive, credite frauduloase, verificări ale provenienței banilor sau investiții cu profit garantat.

În unele cazuri, victimele au fost convinse să contracteze credite bancare, iar în altele - să-și transmită economiile prin intermediul unor curieri, prin transferuri bancare sau portofele electronice.

Printre cele mai grave cazuri raportate în iulie se numără cel al unui pensionar din Chișinău, care a fost prejudiciat cu 740.000 de euro (circa 14 milioane 800 mii de lei - n.r.), precum și cazul unei persoane din capitală care a transferat aproximativ un milion de lei și încă 1.000 de dolari pentru presupuse investiții online.

La Rezina, o victimă a pierdut peste 800.000 de lei, după ce a fost convinsă de persoane care s-au prezentat drept angajați ai „poliției cibernetice” că trebuie să demonstreze proveniența legală a banilor deținuți.

Într-un alt caz, la Cahul, un individ care s-a prezentat drept angajat al SIS a susținut în mod fals că victima este implicată într-o schemă de finanțare a terorismului și a determinat-o să-i dea 16.000 de dolari, echivalentul a circa 282.000 de lei, plus alți 14.000 de lei.

Poliția a documentat și numeroase cazuri în care victimele au fost convinse să ia credite bancare și să transmită banii unor curieri. Printre acestea s-au numărat și doi membri ai aceleiași familii - tată și fiu - care au rămas fără peste un milion de lei, precum și un bărbat de 42 de ani care a transmis 140.000 de lei după ce a fost contactat de persoane care s-au prezentat ca angajați ai Băncii Naționale a Moldovei. În acest dosar a fost reținut un suspect de 59 de ani din Ialoveni.

Un alt dosar vizează un tânăr de 20 de ani, prejudiciat cu 90.000 de lei sub pretextul unui schimb de criptomonede. În urma perchezițiilor, polițiștii au recuperat integral suma și au reținut trei suspecți.

Datele comunicate de IGP arată că numeroase fraude au fost raportate la mult timp după comiterea lor, uneori chiar după mai bine de șase luni. Într-un astfel de caz, victima a transferat, pe parcursul mai multor luni, aproximativ un milion de lei pentru presupuse investiții în bunuri din Dubai, realizând abia ulterior că a fost înșelată.

Oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu transmită bani persoanelor necunoscute, să nu contracteze credite la solicitarea unor persoane care îi contactează telefonic și să verifice orice informație primită prin apeluri sau mesaje, contactând direct instituția în numele căreia pretind că acționează interlocutorii.

Totodată, Poliția recomandă raportarea imediată a tentativelor de fraudă la 112, întrucât sesizarea rapidă crește șansele de identificare a autorilor și de recuperare a prejudiciului.