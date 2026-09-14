Vandalism la Bălți: Mai mulți puieți au fost rupți intenționat.

Persoane necunoscute au deteriorat intenționat câțiva puieți la Bălți. Despre acest lucru a anunțat primarul orașului, Alexandr Petkov, pe rețelele sale sociale.

„Cui și cu ce le-au încurcat puieții? Nu au fost deteriorați întâmplător — au fost rupți intenționat, unul după altul. Nu mai este vorba doar despre huliganism, ci despre un vandalism fățiș”, a scris Petkov, relatează rupor.md.

Autoritățile municipale au decis să planteze copaci noi pe terenul deteriorat. Materialele privind actul de vandalism vor fi transmise poliției.

„Sper că oamenii legii îi vor identifica pe cei vinovați, iar aceștia vor fi trași la răspundere și vor compensa prejudiciul cauzat orașului”, a adăugat primarul din Bălți.