Vameșii au oprit trei tentative de contrabandă la Aeroportul Chișinău.

Primul caz a fost înregistrat la controlul pasagerilor cursei Chișinău - Lisabona. În urma verificărilor, echipa comună a depistat, într-un bagaj ce aparținea unei nerezidente în vârstă de 60 de ani, două lingouri de aur, nedeclarate autorității vamale, transmite customs.gov.md.

Cel de-al doilea caz a fost documentat la cursa Chișinău - Londra. În cadrul controlului fizic al bagajelor, au fost descoperite 120 de pachete de rezerve de tutun, ascunse printre bunuri personale. Bagajul aparținea unei cetățene a Marii Britanii în vârstă de 36 de ani, care nu a declarat produsele din tutun la traversarea frontierei vamale.

Un alt caz a fost consemnat la cursa spre Viena, după ce, în urma controlului nonintruziv, într-un bagaj au fost depistate preparate injectabile utilizate în estetică, nedeclarate autorității vamale. Bunurile aparțineau unei nerezidente în vârstă de 54 de ani.

În toate cazurile, mărfurile au fost ridicate și sunt pasibile confiscării speciale, iar persoanele documentate riscă sancțiuni, conform prevederilor art. 43¹ și art. 287 alin. (10) din Codul contravențional al Republicii Moldova.