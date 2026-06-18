Un turist din Republica Moldova de 51 de ani a decedat într-un spital din Alanya.

Un cetățean al Republicii Moldova a decedat într-o stațiune turcească din provincia Antalya, după ce i s-a făcut brusc rău lângă piscină.

Despre acest lucru relatează mass-media de stat turcă, citând serviciile locale de urgență, transmite rupor.md.

Incidentul tragic s-a produs în stațiunea Okurcalar din regiunea Alanya, unde bărbatul de 51 de ani se afla în vacanță împreună cu familia sa. Acesta se relaxa pe un șezlong, când starea sa de sănătate s-a deteriorat brusc. Angajații hotelului au chemat imediat ambulanța, iar medicii i-au acordat primul ajutor și l-au transportat de urgență la spitalul de stat din orașul vecin Manavgat.

Potrivit agenției de presă Anadolu Ajansı, în ciuda tuturor eforturilor medicilor, compatriotul nostru nu a putut fi salvat.

Jandarmeria turcă a început deja o anchetă, iar corpul a fost trimis la Institutul de Medicină Legală din Antalya pentru efectuarea expertizei și stabilirea cauzei exacte a decesului.