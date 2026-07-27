Un turist din Moldova s-a înecat în Bulgaria.

Un tânăr din Moldova s-a înecat, săptămâna trecută, în timp ce se afla cu familia la mare în Bulgaria. Potrivit martorilor, tragedia s-a petrecut chiar sub privirile familiei sale.

Salvatorii au încercat să ajute victima, iar mama și unul dintre rude au încercat să efectueze manevre de resuscitare. Totuși, echipa medicală sosită la fața locului a constatat decesul tânărului, informează stiri.md.

Ulterior, la locul tragediei au lucrat experți judiciari care au început să stabilească circumstanțele tragediei.

Rudele decedatului au declarat că familia trece printr-o pierdere grea și dorește ca Marius Andronachi să fie înmormântat în țară, aproape de cei dragi. De asemenea, au povestit despre dificultățile legate de repatrierea corpului în Moldova.