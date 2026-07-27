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27 Iulie 2026, 13:36
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Un turist din Moldova s-a înecat în Bulgaria

Un tânăr din Moldova s-a înecat, săptămâna trecută, în timp ce se afla cu familia la mare în Bulgaria. Potrivit martorilor, tragedia s-a petrecut chiar sub privirile familiei sale.

Un turist din Moldova s-a înecat în Bulgaria.
Un turist din Moldova s-a înecat în Bulgaria.

Salvatorii au încercat să ajute victima, iar mama și unul dintre rude au încercat să efectueze manevre de resuscitare. Totuși, echipa medicală sosită la fața locului a constatat decesul tânărului, informează stiri.md.

Ulterior, la locul tragediei au lucrat experți judiciari care au început să stabilească circumstanțele tragediei.

Rudele decedatului au declarat că familia trece printr-o pierdere grea și dorește ca Marius Andronachi să fie înmormântat în țară, aproape de cei dragi. De asemenea, au povestit despre dificultățile legate de repatrierea corpului în Moldova.

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