Un turist a fost atacat de un urs în România după ce l-a hrănit din mașină.

Judecând după imagini, bărbatul s-a oprit pe marginea drumului, a deschis geamul și a început să hrănească ursul, filmându-l în același timp cu telefonul. După câteva secunde, animalul s-a apropiat foarte aproape de mașină, s-a ridicat pe labele din spate și s-a năpustit asupra șoferului, relatează gandul.ro.

În video se vede cum ursul pătrunde cu labele în interiorul mașinii, după care înregistrarea devine haotică, iar pe fundal se aud țipetele oamenilor.

Potrivit datelor preliminare, în timpul atacului, parbrizul autoturismului înmatriculat în Bulgaria a fost spart. Nu există informații despre starea victimei până acum.

Acesta nu este primul caz de acest fel în Transfăgărășan. În ultimii ani, turiștii au fost răniți de mai multe ori după ce au încercat să se apropie de urși sau să-i hrănească.

Autoritățile țării reamintesc că hrănirea urșilor este interzisă prin lege. Pentru aceasta sunt prevăzute amenzi între 10.000 și 30.000 de lei românești. Specialiștii avertizează că animalele sălbatice pot deveni agresive în orice moment, mai ales dacă se obișnuiesc să primească mâncare de la oameni.