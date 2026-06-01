moldova1.md logomoldova1
1 Iunie 2026, 08:18
Un tren marfar a lovit un automobil la o trecere la nivel cu calea ferată

Un accident pe calea ferată a avut loc în seara zilei de duminică, 31 mai, pe tronsonul Bălțați-Căinari. Șoferul unui automobil nu a respectat indicatoarele rutiere și a fost lovit de un tren marfar.

Accidentul s-a produs aproximativ la ora 18:55. Mecanicul unui tren marfar a aplicat frânarea de urgență, dar nu a reușit să evite impactul cu un autovehicul, care a încercat sa traverseze linia de cale ferată cu încălcarea regulamentului de circulație. În urma accidentului, nimeni nu a fost rănit, scrie moldova1.md.

În acest context, administrația „Căii Ferate a Moldovei” a făcut apel către șoferi să fie extrem de atenți.

„Infrastructura feroviară reprezintă o zonă cu risc sporit. Trenurile au o distanță mare de frânare, iar mecanicul nu poate preveni întotdeauna producerea unui accident în cazul apariției neașteptate a unui obstacol pe linii”, se subliniază în comunicatul instituției.

La mijlocul lunii mai a mai fost înregistrat un accident similar. Atunci, trei persoane au ajuns la spital, după ce microbuzul în care se aflau a fost lovit de un tren care circula pe ruta Florești - Bălți.

Sursă
moldova1.md logomoldova1
