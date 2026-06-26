Un tată și fiul său, reținuți în Capitală pentru trafic de droguri.

Un bărbat de 55 de ani și fiul său de 27 de ani au fost reținuți în flagrant imediat după ce au adus o nouă tranșă de marfă din raionul Ialoveni.

Anchetatorii au supravegheat activitatea suspecților timp de două luni. S-a stabilit că cel mai tânăr dintre ei a lucrat inițial ca simplu curier, dar după ce și-a cumpărat o mașină BMW a început să îndeplinească rolul de distribuitor en-gros și depozitar al mărfii. Acesta călătorea prin diferite localități din Moldova, ridica cantități mari de droguri din ascunzișuri, le aducea la Chișinău, le porționa în doze de aproximativ un gram și le ascundea pentru distribuitorii mici, scrie rupor.md.

Pentru a se proteja în timpul deplasărilor, bărbatul și-a luat ca partener pe tatăl său, care îl însoțea, supraveghea zona din jurul ascunzișurilor și trebuia să avertizeze la timp despre apariția Poliției, ceea ce a împiedicat mult timp prinderea lor în flagrant.

Operațiunea de reținere a avut loc pe 19 iunie 2026, când bărbații s-au întors în Capitală din Ialoveni. În timpul percheziției mașinii lor, forțele de ordine au găsit un telefon mobil de serviciu, au ridicat aproximativ 300 de grame de hașiș și 100 de grame de marijuana. De asemenea, poliția a descoperit încă 17 pachete pregătite cu hașiș, pe care aceștia reușiseră să le ascundă anterior pentru vânzare.

Instanța a plasat deja ambii suspecți în arest preventiv pentru 30 de zile, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 7 până la 15 ani, iar mașina lor BMW va fi confiscată.