Un tânăr și-a găsit prietena spânzurată în dulap într-un apartament din Chișinău.

Un tânăr a alertat Poliția, după ce noaptea trecută și-a găsit prietena fără suflare într-un apartament.

Descoperirea macabră a avut loc în jurul orei 23:32, pe strada Renașterii Naționale, din sectorul Râșcani al Capitalei, informează pulsmedia.md.

Victima s-a dovedit a fi o tânără în vârstă de 31 de ani, originară din stânga Nistrului, cadavrul căreia era spânzurat de ușa unui dulap din apartament.

Medicul-legist venit la fața locului nu a depistat semne de moarte violentă, în afar ăde cele provocate de ștreang în regiunea gâtului, fapt care îi face pe oamenii legii să creadă că ar fi vorba despre un caz de suicid.

Totodată, în apartament ar fi fost depistat și un bilețel de adio lăsat de către victimă. Aceasta s-ar fi aflat într-o stare de presivă, iar anterior ar mai fi avut tentative de suicid.

Oamenii legii au inițiat un proces penal în acest caz în cadrul căruia urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a prodsu tragedia.