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3 Iulie 2026, 15:02
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Un tânăr de 23 de ani din Transnistria suspectat de păstrarea drogurilor, reținut la Chișinău

Angajații Inspectoratului de Poliție al sectorului Ciocana documentează activitatea infracțională a unui tânăr de 23 de ani de pe malul stâng al Nistrului, suspectat de păstrarea și comercializarea substanțelor narcotice.

Un tânăr de 23 de ani din Transnistria suspectat de păstrarea drogurilor, reținut la Chișinău.
Un tânăr de 23 de ani din Transnistria suspectat de păstrarea drogurilor, reținut la Chișinău.

În urma unor acțiuni speciale de urmărire penală și măsuri operative, tânărul a fost reținut în flagrant. Potrivit Poliției, acesta avea asupra sa droguri destinate transportului și distribuirii ilegale ulterioare.

În timpul anchetei, oamenii legii au ridicat 30 de pachete cu substanță narcotică, presupus hașiș, ascunse în două locuri diferite.

Pe numele suspectului a fost deschis un dosar penal. Dacă vina îi va fi dovedită, riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 7 până la 15 ani.

Ancheta continuă. Poliția stabilește toate circumstanțele cazului și posibilii complici ai suspectului.

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