Un tânăr de 23 de ani a fost găsit împușcat în mașină la Ialoveni.

Astăzi, în jurul orei 13:00, Poliția din Ialoveni a primit un apel de la un trecător care a anunțat că într-un automobil, aflat în zona împădurită de lângă satul Cărbuna, se află o persoană fără semne vitale.

Polițiștii care au sosit la fața locului au descoperit trupul unui tânăr de 23 de ani cu o rană prin împușcare în cap. Mașina era pornită, iar arma se afla în mâinile bărbatului.

Forțele de ordine au stabilit că arma din care s-a tras aparține tatălui victimei și se afla în posesia acestuia legal.

Polițiștii au analizat înregistrările video de pe camera auto și au stabilit cu certitudine că este vorba despre o sinucidere.

Forțele de ordine au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele și motivele care l-au determinat pe tânăr să recurgă la acest gest.