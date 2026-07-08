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8 Iulie 2026, 16:00
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Un tânăr de 23 de ani a fost găsit împușcat în mașină la Ialoveni

Astăzi, în jurul orei 13:00, Poliția din Ialoveni a primit un apel de la un trecător care a anunțat că într-un automobil, aflat în zona împădurită de lângă satul Cărbuna, se află o persoană fără semne vitale.

Un tânăr de 23 de ani a fost găsit împușcat în mașină la Ialoveni.
Un tânăr de 23 de ani a fost găsit împușcat în mașină la Ialoveni.

Polițiștii care au sosit la fața locului au descoperit trupul unui tânăr de 23 de ani cu o rană prin împușcare în cap. Mașina era pornită, iar arma se afla în mâinile bărbatului.

Forțele de ordine au stabilit că arma din care s-a tras aparține tatălui victimei și se afla în posesia acestuia legal.

Polițiștii au analizat înregistrările video de pe camera auto și au stabilit cu certitudine că este vorba despre o sinucidere.

Forțele de ordine au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele și motivele care l-au determinat pe tânăr să recurgă la acest gest.

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