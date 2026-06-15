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rupor.md logorupor
15 Iunie 2026, 16:17
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Un tânăr de 20 de ani dispărut în luna mai, găsit mort la Strășeni

Un tânăr în vârstă de 20 de ani, căutat de Poliție de la sfârșitul lunii mai, a fost găsit mort la Strășeni, au anunțat oamenii legii.

Un tânăr de 20 de ani dispărut în luna mai, găsit mort la Strășeni.
Un tânăr de 20 de ani dispărut în luna mai, găsit mort la Strășeni.

Potrivit Poliției, trupul tânărului cu semne de asfixiere a fost găsit într-o zonă împădurită din afara municipiului Strășeni. Acesta a fost trimis la expertiza medico-legală.

Tânărul a dispărut pe 18 mai. A plecat de acasă în direcție necunoscută, iar ulterior locul său de aflare a rămas necunoscut. Pe 26 mai, Poliția a cerut ajutorul cetățenilor în căutări, informează rupor.md.

Circumstanțele decesului sunt în curs de stabilire.

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