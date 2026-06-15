15 Iunie 2026, 16:17
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Un tânăr de 20 de ani dispărut în luna mai, găsit mort la Strășeni
Un tânăr în vârstă de 20 de ani, căutat de Poliție de la sfârșitul lunii mai, a fost găsit mort la Strășeni, au anunțat oamenii legii.
Potrivit Poliției, trupul tânărului cu semne de asfixiere a fost găsit într-o zonă împădurită din afara municipiului Strășeni. Acesta a fost trimis la expertiza medico-legală.
Tânărul a dispărut pe 18 mai. A plecat de acasă în direcție necunoscută, iar ulterior locul său de aflare a rămas necunoscut. Pe 26 mai, Poliția a cerut ajutorul cetățenilor în căutări, informează rupor.md.
Circumstanțele decesului sunt în curs de stabilire.