Un tânăr de 20 de ani dispărut în luna mai, găsit mort la Strășeni.

Potrivit Poliției, trupul tânărului cu semne de asfixiere a fost găsit într-o zonă împădurită din afara municipiului Strășeni. Acesta a fost trimis la expertiza medico-legală.

Tânărul a dispărut pe 18 mai. A plecat de acasă în direcție necunoscută, iar ulterior locul său de aflare a rămas necunoscut. Pe 26 mai, Poliția a cerut ajutorul cetățenilor în căutări, informează rupor.md.

Circumstanțele decesului sunt în curs de stabilire.