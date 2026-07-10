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10 Iulie 2026, 09:44
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Un tânăr de 18 ani a murit într-un accident rutier cu un BMW la Cahul

Un accident mortal a avut loc dimineața zilei de 10 iulie, în jurul orei 05:00, în satul Crihana Veche, raionul Cahul. În urma accidentului a decedat un tânăr de 18 ani.

Un tânăr de 18 ani a murit într-un accident rutier cu un BMW la Cahul.
Un tânăr de 18 ani a murit într-un accident rutier cu un BMW la Cahul.

Potrivit datelor preliminare ale Poliției, șoferul unui automobil de model BMW se deplasa din satul Crihana Veche spre Cahul. Din motive care urmează a fi stabilite de anchetă, acesta a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și s-a izbit cu viteză mare de parapetul podului.

În urma coliziunii, șoferul și doi dintre cei trei pasageri au fost transportați la Spitalul Raional Cahul. Unul dintre pasageri, un tânăr de 18 ani, a decedat la scurt timp după internare din cauza traumelor suferite.

Poliția a deschis un dosar penal și continuă urmărirea penală pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.

Un tânăr de 18 ani a murit într-un accident rutier cu un BMW la Cahul

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