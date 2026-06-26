Un tânăr, care a jefuit o femeie în cârje și un bărbat, a fost condamnat la 8 ani de închisoare.

Un tânăr de 24 de ani a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru două jafuri comise în centrul Capitalei.

Potrivit procuraturii, infractorul a atacat trecători pentru bani și telefoane, iar pedeapsa mare primită este pentru infracțiuni repetate, deoarece avea antecedente penale, informează rupor.md.

Ambele atacuri au avut loc la sfârșitul lunii februarie 2023. Potrivit anchetei, prima victimă a acuzatului a fost o femeie cu piciorul fracturat, care mergea pe stradă cu o cârjă. Înțelegând că din cauza accidentării nu se poate apăra sau urmări agresorul, tânărul a urmărit-o, a atacat-o pe la spate, a doborât-o la pământ și i-a furat un telefon în valoare de 3.600 de lei.

A doua zi seara, făptuitorul a comis o infracțiune împreună cu complicii săi, ale căror cazuri au fost separate într-un alt dosar. Pe stradă, ei au urmărit un bărbat. Inculpatul s-a apropiat pe la spate, l-a lovit în cap și l-a apucat de gât, iar complicii i-au luat telefonul în valoare de 7.800 de lei, 1.200 de lei în numerar, pungi cu produse și alte bunuri.

În timpul ședinței de judecată, tânărul și-a recunoscut pe deplin vina, și-a exprimat regretul și a promis să despăgubească victimele. Procuratura precizează că aceasta nu este prima încălcare a legii de către el — anterior a fost condamnat pentru furturi, furt de mașină, înșelăciune și conducere în stare de ebrietate.

Sentința pronunțată încă nu a intrat în vigoare și poate fi contestată la o instanță superioară, astfel că până la decizia finală a judecătoriei, bărbatul este considerat nevinovat.