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tvn.md logotvn
19 Iunie 2026, 15:36
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Un tânăr a rupt intenționat flori dintr-o alee de lângă clădirea Guvernului

Ieri seara, în centrul Chișinăului, carabinierii au surprins un tânăr de 25 de ani care a deteriorat intenționat aleea cu flori lângă clădirea Guvernului.

Un tânăr a rupt intenționat flori dintr-o alee de lângă clădirea Guvernului.
Un tânăr a rupt intenționat flori dintr-o alee de lângă clădirea Guvernului.

Acesta și-a recunoscut fapta și a cooperat cu forțele de ordine pe parcursul documentării incidentului.

Potrivit Inspectoratului General de Carabinieri, oamenii legii au observat tânărul în timpul misiunii de menținere a ordinii publice. Acesta distrugea intenționat plantele din centrul orașului, scrie tvn.md.

Carabinierii au intervenit prompt și au oprit acțiunile ilegale, documentând cazul la fața locului. În urma verificărilor, s-a stabilit că persoana vizată este un tânăr în vârstă de 25 de ani.

Potrivit IGC, acesta și-a recunoscut fapta și a cooperat cu forțele de ordine pe parcursul documentării incidentului. Pe numele acestuia a fost întocmit un proces-verbal contravențional în baza articolului 354 alineatul (1) din Codul Contravențional, care sancționează huliganismul nu prea grav.

Reprezentanții Inspectoratului General de Carabinieri reamintesc că distrugerea bunurilor publice constituie o încălcare a legii și îndeamnă cetățenii să manifeste responsabilitate față de spațiile comune.

Sursă
tvn.md logotvn
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