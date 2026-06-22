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22 Iunie 2026, 11:17
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Un tânăr a intrat cu motocicleta într-o autospecială a Poliției la Sângerei

Un tânăr beat și fără permis de conducere a intrat cu o motocicletă într-o mașină a Poliției aflată în misiune. Cazul a avut loc în localitatea Mărinești, raionul Sângerei.

Un tânăr a intrat cu motocicleta într-o autospecială a Poliției la Sângerei. Foto/Video: Pulsmedia.
Un tânăr a intrat cu motocicleta într-o autospecială a Poliției la Sângerei. Foto/Video: Pulsmedia.

Potrivit informațiilor Poliției, un tânăr de 18 ani, în stare de ebrietate și fără permis de conducere, în timp ce conducea o motocicletă neînmatriculată, s-a tamponat în autospeciala de serviciu a Poliției, care se deplasa la o chemare, cu semnalele sonore și luminoase în funcțiune.

Rezultatele testării alcoolscopice a tânărului au indicat o concentrație de 0,18 mg/l alcool în aerul expirat.

La scurt timp după producerea accidentului, un grup de persoane, acționând din intenții huliganice, a deteriorat mașina Poliției.

Pe lângă documentarea accidentului rutier, pe caz a fost inițiat un proces pentru huliganism.

Polițiștii continuă acțiunile de stabilire a tuturor circumstanțelor.

Video: Pulsmedia

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