10 Iunie 2026, 14:10
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Un tânăr a fost snopit în bătaie sub ochii trecătorilor în sectorul Ciocana
Un tânăr a fost snopit în bătaie în seara zilei de 9 iunie, pe bulevardul Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana al Capitalei. Imaginile incidentului au fost publicate pe rețelele de socializare.
Imaginile surprinse la fața locului de către martori arată cum victima este lovită de mai multe ori, în timp ce persoanele din preajmă nu intervin, informează unimedia.info.
Poliția a confirmat înregistrarea cazului și a precizat că persoanele implicate au fost deja identificate.
Deocamdată nu este clar de la ce a pornit conflictul și dacă cineva a avut nevoie de îngrijiri medicale.