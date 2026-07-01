Un tânăr a fost înșelat cu 90.000 de lei în urma unui presupus schimb de criptovalută.

Aseară, aproape de miezul nopții, persoane necunoscute, acționând prin escrocherie, au indus în eroare un tânăr de 20 de ani și au însușit de la acesta 90.000 de lei.

În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor operative întreprinse de angajații Inspectoratului de Poliție Botanica, au fost stabilite persoanele bănuite de comiterea infracțiunii, acestea fiind reținute pentru 72 de ore, conform art.166 din Codul de Procedură Penală.

În cadrul perchezițiilor și acțiunilor desfășurate, mijloacele bănești sustrase au fost recuperate.

Pe caz au fost reținute 3 persoane.

Potrivit investigațiilor preliminare, suspecții au ademenit victima sub pretextul efectuării unui schimb de criptovalută.

Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cazului și identificării altor persoane implicate în comiterea infracțiunii.