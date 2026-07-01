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politia.md logopolitia
1 Iulie 2026, 16:00
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Un suspect de trafic de droguri, reținut în Capitală

Oamenii legii au destructurat activitatea infracțională a unui tânăr de 18 ani, suspectat de comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram, în special pe teritoriul sectoarelor Ciocana și Botanica ale Capitalei.

Un suspect de trafic de droguri, reținut în Capitală.
Un suspect de trafic de droguri, reținut în Capitală.

Timp de aproximativ o lună, ofițerii antidrog au documentat activitatea suspectului, care activa în calitate de curier pentru un magazin online, transmite politia.md.

În cadrul investigațiilor s-a stabilit că, pentru a-și camufla activitatea ilegală, acesta a închiriat un apartament în Chișinău, pe care îl utiliza drept depozit. Suspectul ridica cantități angro de droguri din ascunzișuri, după care le transporta în apartamentul închiriat, unde le porționa și le ambala în doze de câte 1–2 grame. Ulterior, drogurile erau plasate în noi ascunzișuri, preponderent în sectoarele Botanica și Ciocana, în apropierea localurilor de agrement, urmând a fi preluate de consumatorii finali.

În baza probelor acumulate, la 25 iunie, tânărul a fost reținut în Chișinău, în timp ce se deplasa pentru a amplasa o nouă partidă de droguri în ascunzișuri.

În urma percheziției corporale și a celei efectuate la domiciliul temporar al suspectului, oamenii legii au ridicat hașiș, pliculețe de tip zip-lock utilizate pentru ambalarea drogurilor, un cântar electronic de înaltă precizie și un telefon folosit la comiterea infracțiunii.

Valoarea drogurilor scoase din circuitul ilegal este estimată la peste 50.000 de lei.

La solicitarea procurorului, pe numele suspectului a fost emis un mandat de arest preventiv pentru 30 de zile.

Conform legislației în vigoare, dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă închisoare de la 7 la 15 ani.

Persoana beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

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