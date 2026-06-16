theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
16 Iunie 2026, 17:00
5 844
Copiază linkul
Link copiat

Un șofer din Moldova care conducea beat, reținut de poliția poloneză: Avea copii în mașină

Un cetățean moldovean de 36 de ani, care conducea un Audi în stare de ebrietate, a fost reținut de poliție de drumurile din Polonia. Testul alcoolscopic a arătat aproape 2,5 g/l alcool în sânge.

Un șofer din Moldova care conducea beat, reținut de poliția poloneză: Avea copii în mașină.
Un șofer din Moldova care conducea beat, reținut de poliția poloneză: Avea copii în mașină.

Comandamentul municipal de poliție din Opole a oprit un șofer în zona de odihnă Pshisech, după sesizări de la alți șoferi privind modul său ciudat de a conduce. La verificare s-a constatat că cetățeanul Republicii Moldova nu avea permis de conducere și acte de identitate. Mașina nu era autorizată pentru circulația rutieră, în interior se aflau copii fără scaune auto obligatorii, iar plăcuțele de înmatriculare atașate vehiculului erau furate pe teritoriul Germaniei, scrie rupor.md.

Bărbatul a fost reținut imediat, iar plăcuțele străine au fost confiscate. Judecătoria poloneză a aplicat deja, în regim accelerat, o amendă conaționalului nostru și i-a suspendat dreptul de a conduce vehicule pe o perioadă de 6 luni pentru încălcările comise. În plus, pentru infracțiunea penală „utilizarea plăcuțelor de înmatriculare furate” moldoveanul riscă acum până la 5 ani de închisoare.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici