Un șofer din Moldova care conducea beat, reținut de poliția poloneză: Avea copii în mașină.

Un cetățean moldovean de 36 de ani, care conducea un Audi în stare de ebrietate, a fost reținut de poliție de drumurile din Polonia. Testul alcoolscopic a arătat aproape 2,5 g/l alcool în sânge.

Comandamentul municipal de poliție din Opole a oprit un șofer în zona de odihnă Pshisech, după sesizări de la alți șoferi privind modul său ciudat de a conduce. La verificare s-a constatat că cetățeanul Republicii Moldova nu avea permis de conducere și acte de identitate. Mașina nu era autorizată pentru circulația rutieră, în interior se aflau copii fără scaune auto obligatorii, iar plăcuțele de înmatriculare atașate vehiculului erau furate pe teritoriul Germaniei, scrie rupor.md.

Bărbatul a fost reținut imediat, iar plăcuțele străine au fost confiscate. Judecătoria poloneză a aplicat deja, în regim accelerat, o amendă conaționalului nostru și i-a suspendat dreptul de a conduce vehicule pe o perioadă de 6 luni pentru încălcările comise. În plus, pentru infracțiunea penală „utilizarea plăcuțelor de înmatriculare furate” moldoveanul riscă acum până la 5 ani de închisoare.