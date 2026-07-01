Un șofer de microbuz, surprins cu o țigară aprinsă în timp ce își făcea plinul.

Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor solicită tragerea la răspundere a șoferului unui microbuz care circula pe ruta Chișinău–Bălți.

Imagini revoltătoare apărute pe rețelele de socializare arată cum șoferul unui microbuz alimentează unitatea de transport la o stație PECO din Sângerei în timp ce fumează chiar lângă pompă. În salon se aflau pasageri, relatează Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor.

Potrivit instituției, în acțiunile șoferului au fost constatate trei încălcări grave:

alimentarea vehiculului în timp ce în salon se aflau pasageri, fapt interzis de normele de prevenire a incendiilor;

fumatul într-o zonă cu risc ridicat de incendiu;

utilizarea recipientelor din plastic pentru transportul combustibilului, de asemenea interzisă de lege.

Centrul pentru Protecția Consumatorilor subliniază că astfel de acțiuni pun în pericol viața oamenilor, deoarece o simplă scânteie poate provoca explozia vaporilor de combustibil.

Instituția a sesizat deja Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Inspectoratul de Poliție Sângerei, solicitând verificarea cazului și aplicarea celor mai dure sancțiuni atât șoferului, cât și transportatorului.

Totodată, Centrul Național a îndemnat pasagerii să nu rămână în vehicul în timpul alimentării și să raporteze astfel de încălcări. De asemenea, a solicitat operatorilor stațiilor PECO să refuze alimentarea dacă observă pasageri în salon sau o țigară aprinsă.

Instituția insistă și asupra organizării unor controale inopinate, precum și a unei campanii de informare adresate șoferilor de microbuze.