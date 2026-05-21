21 Mai 2026, 20:06
11 649
Copiază linkul
Link copiat
Un șofer care nu a acordat prioritate pietonilor în Capitală, identificat de Poliție
În urma apariției în mediul online a unor imagini video în care un șofer nu acordă prioritate pietonilor în traversarea străzii, polițiștii de patrulare din Chișinău au intervenit și au identificat conducătorul auto.
Potrivit informațiilor, este vorba despre un bărbat de 75 de ani, care a fost sancționat.
Incidentul a avut loc, astăzi, 21 mai, la intersecția străzii Calea Orheiului cu bulevardul Renașterii Naționale. .
Poliția a mulțumit cetățenilor care raportează încălcările Regulamentului Circulației Rutiere și contribuie la siguranța rutieră.